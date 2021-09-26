Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan Fenerbahçe 7. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

İlk 11'ler

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.