Fenerbahçe'nin gündemindeki Benitez, Everton'a yakın

T24 Spor

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in İngiliz kulübü Everton ile görüştüğü ve Merseyside ekibinin başına geçmek istediği ifade edildi.

Everton, Carlo Ancelotti'nin sürpriz Real Madrid'e dönme kararından bu yana yeni bir teknik direktör arıyordu. Benitez'in adı sıkça öne çıktı.

61 yaşındaki Benitez, uzun süre Everton'ın ezeli rakibi Liverpool'un teknik direktörlüğünü yaptığı için taraftarlar olasılığa mesafeli bakıyor. Benitez daha önce Everton'a ''küçük kulüp'' de demişti.

The Guardian, tarafların görüştüğünü ve Benitez'in Everton'da görev almak istediğini belirtti.

Benitez'in, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia ediliyordu.