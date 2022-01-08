Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson ülkesine döndü

Fenerbahçe'nin 2020 Eylül'de Çin ekibi Dalian Pro'ya sattığı Jailson, ülkesine döndü. Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'la sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada Çin ekibi Dalian Pro'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2022 Aralık'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anlaşmanın ardından konuşan Jailson, "Palmeiras gibi kazanan bir kulübe transfer olma fırsatı bulduğum için çok mutluyum ve bu harika takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden çalışmaya başlamayı ve taraftarları mutlu etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

2020'de 4.5 milyon euroya Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olan Jailson, Fenerbahçe formasıyla 63 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.