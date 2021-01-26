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Spor

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sokratis ülkesine döndü

26 Ocak 2021 09:07

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu

Olympiakos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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