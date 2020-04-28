Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Mert Hakan'ın Galatasaray'dan alacağı para ve forma numarası belli oldu

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girerken, yaşındaki oyuncu ocak ayında söz kestiği ve prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'a henüz resmi olarak imza atmasa da o sözü gönülden verdiğini sergilediği tavırla açıkça ortaya koydu.



Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'la telefonla görüştüSosyal medya hesabını ilk açtığında Mert Hakan; Ronaldo ve Galatasaray'ın resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum tepki görmesine neden olsa da buna rağmen Galatasaray'ı takipten çıkmadı.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Mert Hakan yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı da unutmadı.

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Tecrübeli oyuncunun tedavileri sırasında Terim ve Albayrak'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve iki isimle de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Alacağı para ve forma numarası belli oldu

Fenerbahçe iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray ile el sıkışan Mert Hakan'ın sözleşme şartları da forma numarası da belli.



Sezon sonunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan 7 milyon TL alacak. Mert Hakan Yandaş, ayrıca Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek.



Bu sezon sonunda futbola veda etmesi beklenen ve sözleşmesi bitecek olan kaptan Selçuk İnan'dan boşalacak olan 8 numaralı forma Mert Hakan Yandaş'a teslim edilecek.