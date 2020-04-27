Rıza Çalımbay'dan 'Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç' açıklaması: Takımdan gitmeleri gerekiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Arena'ya Koronavirüs salgını, liglerin geleceği, transfer ve birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Ayak tenisini devamlı oynuyoruz. Çekişmeli de geçiyor. Güzel oluyor. Arkadaşlarımız da şu an çalışıyor. Acele etmiyoruz. Hiçbir şey belli değil zaten. Liglerin devam etmesini de zor görüyorum" dedi.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Zaman çok kısa. Şu anda Türkiye'ye iyi gidiş var. Tekrar bir şey çıkarmayalım. Ligi Temmuz'da ayında başlatıp Ağustos'ta bitirmek, belki de bu seneyi silmek gerekiyor. Bu maçların oynanması için kesinlikle iyi bir ortam gerekiyor. Hiç risk olmaması gerekiyor. Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Futbolda her şey var. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor. Benim fikrim Antalya için bir yerde toplanıp ligi hızlı bir şekilde bitirmekti. Ancak temmuz, ağustosta Antalya'da oynatmak da zor. Artık o geçti. İyi bir ortam olmazsa, herkes zarar görür. Sadece Süper Lig yok, alt ligler de var. Ya kalan 8 maçı önümüzdeki sezonun öncesinde oynayıp sonra diğer sezona geçebiliriz.

"Oyuncular tedirgin"

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeleri geçeceğini sanmıyorum. Herkesin kafasında soru işareti olacak. Temmuza kadar her şey biterse oynanabilir ancak bana zor görünüyor.

"Lig dondurulabilir"

Daha çalışmalara başlayamayız. Dediğim gibi herkes korkuyor. Son maçta gördük bunu. Herkesin kafasında bir şeyler vardı. Sosyal mesafe devam ediyorsa, maskeler takılıyorsa futbolcu nasıl sahada olacak? Oyuncuların maske takma şansı yok. Bunları yaşamak yerine lig dondurulabilir. Bu arada kulüpler transfere bakar, bütçelerini ayarlar ve sonrasında tertemiz bir şekilde başlanır.

Vakalar yeni başladığında ligleri durduralım dedik. Vaka sayısı daha çok olmuşken tekrar başlatmayı düşünüyoruz. Burada bir tezatlık var. Ben de ligler devam etsin isterim. Ligde avantajlı bir konumdayız. Ancak oyuncuları da düşünmek gerekiyor. Seyircisiz olduğunda hiçbir takım avantaj yakalamaz.

"Liglerin başlaması çok zor, ters şeyler de olabilir"

Hiçbir zaman şampiyonluk demedim. Biz kendi maçlarımızı kazanırsak çok büyük avantaj olur. Diğer takımlar birbirleriyle oynayacak. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacak. Trabzonspor'un da zor maçları var. Biz maçlarımızı kazanırsak önemli bir avantaj yakalarız. Ancak lig başladığında hiçbir takım kendi performansını sahaya yansıtamaz. Biraz bitse de gidelim ligi gibi olur. Sakatlık olacağını sanmıyorum. Tüm teknik adamlar takımlarını iyi bir şekilde hazırlar. Buradaki sıkıntı yavaş yavaş temassız çalışmalara başlayın diyorlar. Temassız ne yapalım? Yalnızca koşturabilirsin. Maçlar temassız olmayacak. Kıran kırana maçlar oynanacak. Liglerin başlaması çok zor. Ters şeyler de olabilir. İyi karar vermek lazım.

"Mesafeli çalışıyorlar"

Beşiktaş'ta da isteyen tesislerde çalışıyor. Biz diğer takımlara göre biraz daha avantajlıyız. Sivas daha küçük bir şehir. 5 dakika sonra tesislere varabiliyoruz. Ancak biz tesislerimizi kapattık, yalnızca sahalarımız açık. Oyuncular geliyor ve mesafeli bir şekilde çalışıyor.

Kalan maçların hepsi final tadında. Bu maçlar güzel bir ortamda oynansa harika olur. Şu an herkesin kafası başka yerde. İstediğimiz gibi olacağını sanmıyorum. Bu sene maçlar oynanmazsa daha iyi olur. Rekabetten kaçmıyorum. Yalnızca daha iyi bir ortamda oynanması gerekir. Kulüplere maddi açıdan destek verilseydi belki de başkanlar da maçların oynanmasını istemeyecekti.

Mert Hakan ve Emre Kılınç gidebilir

Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. İkisi gidebilir ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur. Sezonu bitirdikten sonra gidebilirler. Bizim için bir sorun yok. Fatih Aksoy ve Fernado'yu ise tutmaya çalışacağız. Beşiktaş, Fatih'i geri isterse yapabileceğimiz bir şey yok. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a da takımdan ayrılabileceklerini söyledim. Galatasaray ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlere inanmıyorum. Bu oyuncuları Avrupa'dan da isteyenler oldu. Benim için bunlar önemli değil. Önemli olan gösterdikleri performans.

"Galatasaray'da oynamak farklı"

"Beşiktaş'ta 20 sene oynadım. Her sene yeni oyuncular gelirdi. Geldikleri zaman takımın en iyi oyuncuları olur. Gidecek oyuncular çok büyük sorumluluk alacaklar. Büyük bir rekabete girecekler. Sivas'taki gibi olmayacak. Her maçı iyi oynamak zorundalar. Galatasaray'da oynarken bir mağlubiyet aldığınızda her şey çok farklı olur. Galip gelince de övgüler çok olur. Bu Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'de de aynı. Oralarda iki kat mücadele etmeleri gerekiyor.

Avrupa'ya gitmeleri çok önemli değil. Galatasaray'da zaten çok yabancı oyuncu var. Oraya gitseler de çok sıkıntı olmaz. Fatih Terim gibi bir hoca var. Bir de oraya gittiğinizde yalnızca şampiyonluğa oynuyorsunuz.

"Şartlara göre Sivasspor ile sözleşme uzatırız. Taraftarı özellikle çok seviyorum. Bu sezon inanılmaz desteklediler. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların desteğine teşekkür ediyorum. Sezon bitince yönetimimizle konuşuruz. İsteklerimizi söyleriz. Para değil, alınacak oyuncuları konuşuruz. Seneye daha başarılı olabilir."