T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin çok istediği Zahavi, PSV'ye imza atıyor

19 Eylül 2020 13:18

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. Hollanda ekibinin önemli isimlerinden Sam Lammers ise Atalanta’ya imza atmak üzere.

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, takımın önemli isimlerinden Sam Lammers için Atalanta ile anlaşmak üzere. 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli alacak olan PSV, kadrosunu ise Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi ile güçlendirecek.

Forvet Sam Lammers’ın satılmasının ardından bu boşluğu Zahavi ile doldurmayı planlayan PSV, Avrupa Ligi’nde turu geçmesi halinde Alanyaspor’un rakibi olabilir.

Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor, rakibini elemesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile 1 Ekim’de karşı karşıya gelecek. (İHA)

ETİKETLER

eran zahavipsvsam lammersatalantaalanyaspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24