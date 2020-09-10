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Fenerbahçe'nin borsadaki değeri 5 milyar TL'ye ulaştı

10 Eylül 2020 20:18

Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe, borsada son yılların en iyi performanslarından birini yaşıyor. Ağustos ayı sonundan beri Fenerbahçe hisselerinde yaşanan yükselişten sonra, Fenerbahçe’nin piyasa değeri 5 milyar TL'ye kadar ulaştı.

Galatasaray ise 2.5 milyar liralık piyasa değeriyle son 1 haftadır yaşadığı yükselişe devam ederken, Trabzonspor 1.6 milyar liralık, Beşiktaş ise 1 milyar liralık piyasa değerine sahip. 

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