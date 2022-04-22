Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızına ABD Milli Takımı'ndan davet

Fenerbahçe U19 Takımı’nda forma giyen Bora Aydınlık'a ABD Milli Takımı'ndan davet geldi. Aydınlık, "Milli takım konusunda henüz kararımı vermedim. Saha içi ve saha dışı gelişimimde bana en çok fayda sağlayacak seçimi yapmak istiyorum” dedi.

Miami doğumlu olan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık'a ABD Milli Takımı’nı seçmesi için davet geldi. Transfermarkt’ın ABD edisyonuna röportaj veren Bora, “Miami’de doğdum ama hiç orada yaşamadım. Milli takım konusunda henüz kararımı vermedim. Saha içi ve saha dışı gelişimimde bana en çok fayda sağlayacak seçimi yapmak istiyorum” dedi.

Genç sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe’nin altyapı imkanlarının çok iyi olduğunu söylerken, “Bu formayı giymek, rüyanın gerçek olması demek. Slavia maçında ilk kez A takım kadrosuna alınınca çok duygulandım. Hocamız İsmail Kartal beni yakından takip ediyor. Mesut Özil ise bir ikon” ifadelerini kullandı.