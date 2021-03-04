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Spor

Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki yıldız adayı, Avrupa'nın radarında

04 Mart 2021 10:31

Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban, İspanya ekibi Valencia ile İngiliz Fulham Kulübü'nün radarına girdi.

Dikilitaş Spor Kulübü'nde başlayan futbolculuk kariyerini Beşiktaş ardından ise Fenerbahçe altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe U14 takımında gösterdiği performansı ile İspanya ekibi Valencia'nın dikkatini çeken Aziz Eren Balaban için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı.

Valencia'nın haricinde İngiliz ekibi Fulham yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.

Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.

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