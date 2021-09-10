Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu belgesel oluyor

Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonu belgesel oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu sezonun için belgesel hazırladı.

"103 GOL" ismini taşıyan belgeselde Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman gibi dönemin Fenerbahçeli futbolcuları, yaşadıkları şampiyonluğu anlattı.

Fenerbahçe'nin efsane sezonunu anlatan belgesel bugün yayınlanacak.

Exxen platformu, Galatasaraylılar için Arda Turan ve Beşiktaşlılar için Pascal Nouma belgesellerinin de çekileceğini açıkladı.