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Koronavirüs

Fenerbahçe müjdeyi verdi: Sosa'nın Covid-19 testi negatif çıktı

03 Eylül 2020 14:57

Fenerbahçe'nin 21 Ağustos'ta transferini açıkladığı Jose Ernesto Sosa'nın, Koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara başladığı açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, “Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek. Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak” açıklaması ile Sosa’nın bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

21 Ağustos’ta resmi olarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Arjantinli orta sahanın eşi Carolina Alurralde, 3 gün sonra Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra duyuru yapan Fenerbahçe Kulübü, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullanmış ancak 35 yaşındaki futbolcunun ismi verilmemişti.

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