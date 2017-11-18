Fenerbahçe moral depoladı

Hakan TARHAN - İSTANBUL / DHA

Sahasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe\'de maçtan bir gün önce yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular öğle yemeğinde buluştular.

Süper Lig\'de zor haftalar geçiren sarı lacivertliler, kritik Sivasspor karşılaşması öncesi bir araya geldi. Yemekte Asbaşkan Ali Yıldırım ve Önder Fırat, futbolcular, idari ve teknik kadro yer aldı. Keyifli ve samimi bir ortamda geçtiği öğrenilen yemekte futbolcular moral depoladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan kaptan Volkan Demirel, birlikteliği pekiştirmek ve moral depolamak için bu yemeğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Volkan, \"Yarın tüm seyircimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise, bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. Evet, onları üzüyoruz, istedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip hep birlikte çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz\" dedi.

Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçını da değerlendiren Volkan Demirel, \"Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim durumumuz önemli. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların hakkında en iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı almamız gerektiğini biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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