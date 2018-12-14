T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe moral aradığı maçtan eli boş döndü

UEFA'da üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu

14 Aralık 2018 04:05

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubundaki son maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı lacivertliler moral aradığı maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan ve ligdeki kötü gidiş nedeniyle moral arayan sarı lacivertliler yine beklentileri karşılayamadı.

41.dakikada gurbetçi oyuncu Kubilay Yılmaz ile öne geçen Spartak Trnava Fenerbahçe’ye beraberlik şansı vermedi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbul’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanşta Slovakya’dan eli boş döndü. D grubunda 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Kanarya 8 puanla Dinamo Zagreb’in ardından ikinci sırada bir üst tura yükseldi.  Spartak Trnava ise bu galibiyetle 7 puan yaptı ancak Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe’nin bir üst turdaki rakibi pazartesi günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

 

ETİKETLER

fenerbahçeSpartak Trnavayenilgiuefamağlubiyetmaç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24