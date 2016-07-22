Fenerbahçe-Monaco maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.



Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Ángel Nevado Rodriguez ve José Manuel Fernandez Miranda'nın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Iñaki Vicandi Garrido olacak.