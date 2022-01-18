Fenerbahçe, Mohamed Elneny için nabız yokluyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha hamlesi için Mohamed Elneny ismini ön planda tutuyor.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha hamlesi için adımlarını sıklaştırıyor.

Fenerbahçe'nin bu bağlamda bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Arsenal'de bulunan Mısırlı Mohamed Elneny için nabız yokladığı öğrenildi. Mısır'da yayın yapan Sport 360'ın haberine göre Fenerbahçe, Elneny transferi için Arsenal'den bir görüşme tarihi talep etti.

Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan 29 yaşındaki Elneny, 1 asist yaptı. (NTV Spor)