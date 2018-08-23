Fenerbahçe, Michael Frey için kulübüyle anlaştı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, İsviçre\'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey\'in transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsviçreli oyuncu sağlık kontrolünün ardından kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Sarı-lacivertliler kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz, İsviçre\'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey\'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul\'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır\" ifadeleri kullanıldı.