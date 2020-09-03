Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ayrılığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç ile yolların ayrıldığı vurgulanarak, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Erdinç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra 33 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Hurma, Mevlüt'e şartlarını iletti. Golcü futbolcu, Süleyman Hurma'nın şartlarını kabul etti ve Karagümrük'e 'evet' dedi. Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.