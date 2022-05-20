Fenerbahçe, Mesut Özil'i göndermek istiyor

Fenerbahçe yönetimi kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil ile yolları ayırmak için düğmeye bastı. Özil ise sözleşmesi bitmeden sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istemiyor.



Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin uzağında kalarak yönetim ve taraftarı büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen yönetimin, yıldız oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi ve ayrılmak istememesinden ötürü eli oldukça zorda.

"Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak"

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt ise, "Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asist ile 11 gole doğrudan katkı sağladı.



Kadro dışı kaldığı dönemden itibaren özel programla çalışan ve antrenmanlarını aksatmamaya özen gösteren Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.