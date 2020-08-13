Fenerbahçe, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani'yi gözüne kestirdi

Fenerbahçe, Arnavut kaleci 'nin transferi için kulübü Menemenspor'la görüşmelere başladı.Gentian Selmani

Trtspor'da yer alan habere göre, yeni sezon öncesinde kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de ilk aday belli oldu.



Sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyen genç kalecisi Gentian Selmani için görüşmelere başladı.

Sezon başında KF Laçi takımından bedelsiz olarak Menemenspor'un yolunu tutan 22 yaşındaki genç kaleci, İzmir ekibinde 33 maça çıktı ve kalesinde 44 gol gördü.