Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu teknik ekibine dahil etti
25 Mayıs 2020 14:22
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'ya teknik ekipte görev verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."