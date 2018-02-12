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Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in serisini sonlandırdı

Turuncu-Lacivertli ekip 31 maç sonra iç sahada kaybetti İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i Fernandao'nun attığı 2 golle devirmeyi başardı

12 Şubat 2018 00:52

Turuncu-Lacivertli ekip 31 maç sonra iç sahada kaybetti

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir\'i Fernandao\'nun attığı 2 golle devirmeyi başardı. Sarı-Lacivertli ekip bu galibiyetle hem zirve yarışındaki rakibiyle arasındaki puan farkını 2\'ye indirdi, hem de Medipol Başakşehir\'in iç sahadaki yenilmezlik serisini sonlandırdı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin iç sahada oynadıkları son 31 maçta bilekleri bükülmemişti.
Turuncu-Lacivertliler iç sahada son olarak 2015-16 sezonunun 25\'inci haftasında Osmanlıspor\'a 3-2 mağlup olmuştu.

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