Fenerbahçe, Mbwana Samatta'ya kulüp arıyor

Fenerbahçe sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta için kararını verdi. Sarı-lacivertliler, beklentileri karşılayamayan Samatta için teklif bekliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Tanzanyalı golcüyle yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli kulüp oyuncu için gelecek teklifleri bekleyecek.

Beklentileri karşılayamayan Samatta'yı gözden çıkaran Fenerbahçe oyuncuya kulüp ararken Belçika'dan talipler var. Club Brugge ve Samatta'nın eski takımı Genk'in deneyimli golcüyle ilgilendiği iddia edildi.

Oyuncuyu 6 milyon euro'luk bedelle transfer eden Fenerbahçe, 4 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri reddetmeyecek. Sarı-lacivertliler böylece oyuncuya ödenen bedelin bir bölümünü karşılamış olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçta süre alan 28 yaşındaki Samatta 6 gole imza attı.