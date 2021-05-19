Fenerbahçe, Mbwana Samatta’dan kurtuluş formülü arıyor

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın durumu ile ilgili rotasını çizmeye hazırlanıyor. Kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için Fenerbahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Tanzanyalı futbolcuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe teknik ekibi ve yönetimi ise oyuncudan kurtulmak için formül arıyor.

Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olan Fenerbahçe’de Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.

Kadroya giremedi

Büyük umutlarla Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11’de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre, kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için F.Bahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon Euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Ayrıca Samatta ile de üç yıllık sözleşme imzalanıp her sezon 2.7 milyon Euro garanti para ödenecek. Toplam maliyeti 17.75 milyon Euro’yu bulacak olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyen oyuncuyu yeni sezonra Emre Belözoğlu’nun takımda istemediği, bu oyuncudan kurtulmanın yollarının arandığı gelen haberler arasında.

6 gol attı

Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti.