Fenerbahçe, Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.