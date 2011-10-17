-Fenerbahçe marşıyla evlendiler BİLECİK (A.A) - 17.10.2011 - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çift, Fenerbahçe marşıyla nikah masasına oturdu. Nurcan Kaya ile evlenecek damat Mehmet Türker, Pazaryeri Spor Salonunda yapacakları düğün törenleri öncesi gelin arabasını ve salonu Fenerbahçe'nin forma rengi sarı-lacivert donattı, orkestraya da Fenerbahçe marşları çaldırdı. Marşlar eşliğinde salona giren çiftin nikahının ardından yapılan takı merasiminde de Fenerbahçe taraftarlarının maçlarda dile getirdiği tezahüratlar seslendirildi. Damat Türker, Fenerbahçe takımının fanatik taraftarı olduğunu belirterek, ''(Düğünümü, takımımın marşları eşliğinde yapacağım) demiştim, sözümü tuttum'' dedi. Organizasyonu yapanlardan salonu sarı-lacivert renklerle süslemelerini, fon müziklerini de Fenerbahçe marşlarından oluşturmalarını istediğini dile getiren Türker, ''Onlar da kırmadılar ve isteklerimi yerini getirdiler. Ancak, eşim Beşiktaşlı. Onu bizim takımın taraftarı olması için ikna etmeye çalışacağım'' diye konuştu.