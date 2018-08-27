Fenerbahçe, Marco Fabian transferini iptal etti

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayarak İstanbul'a getirdiği Marco Fabian'ın transferi iptal oldu. Oyuncuyla sözleşmesindeki pürüzlerin çözülmesi bekleniyordu ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Ayrıca oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçemediği iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 29 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere dün İstanbul'a gelmişti. Atatürk Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşılamıştı.

Bu gelişmenin ardından Meksikalı oyuncunun sözleşmesindeki son pürüzleri çözmesi ve ardından transferin açıklanması bekleniyordu. Ancak uzun süren sessizliğin ardından transferin gerçekleşmedi. Futbol Arena'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Meksikalı futbolcu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Hangi konuda anlaşılamadığı net olmamakla birlikte oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçemediği iddia edildi.

Marco Fabian kimdir?

Futbola Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi. Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter döken Meksikalı futbolcu, takımına 49 maçta 8 gollük katkı verdi. Meksika Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.