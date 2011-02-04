-FENERBAHÇE MANİSA'DA 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Lig lideri Trabzonspor'u geçen hafta 2-0 yenerek zirvede puan farkını 4'e düşüren sarı-lacivertli ekip, Manisaspor deplasmanından da 3 puanla dönerek, yeniden iddialı hale geldiği şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Caner Erkin ve Selçuk Şahin ile sarı kart cezalısı Gökhan Gönül yarınki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, bronşit olan Özer Hurmacı dünkü antrenmana çıkmazken, Uğur Boral ise takımdan ayrı çalıştı. Süper Lig'deki son 3 maçında Sivasspor, Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, Manisa'da da galip gelirse, bu sezon ligde ilk kez 4 maç arka arkaya kazanmış olacak. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ı deplasmandaki maçlarda yenen Manisaspor ise Fenerbahçe engelini de geçmesi durumunda, Malatyaspor, Ankaragücü ve Bursaspor'un ardından, lig tarihinde ''Dört Büyükler''i aynı sezonda yenen 4. takım olarak tarihe geçecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi 39 puanlı Fenerbahçe 3, 28 puanlı Manisaspor ise averajla 7. sırada bulunuyor.