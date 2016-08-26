T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fenerbahçe, Manchester United ve Feyenord'la aynı grupta

Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Manchester United ve Feyenord\'un da yer aldığı grupta. Konyaspor, Braga ve Shakhtar, Osmanlı ise Villareal ve Steaua ile aynı grupta yer aldı.

26 Ağustos 2016 18:48

Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, A Grubu'nda Manchester United, Feyenord ve Ukrayna ekibi Zorya'yla eşleşirken; Braga, Shakhtar Donetsk ve Gent H Grubu'nda Konyaspor'un rakipleri oldu.

Osmanlıspor ise, Villareal, Steaua Bükreş ve Zürih'le L Grubu'nda yer aldı.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı grubu değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, grubun zorlu olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Şampiyonlar Ligi'nde buna benzer gruplar var. Bu açıdan iyi bir şey. Şampiyonlar Ligi gibi bir rekabet olmadığını hepimizi biliyoruz. Ama Manchester United'ın Fenerbahçe, Feyenord gibi geleneği olan kulüplere karşı oynaması iyi olacaktır.''

Portekizli teknik adam, kuranın taraftarlar ve futbolcular açısından da motive edici olacağını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sarı-lacivertlilerManchester UnitedFeyenordKonyaspor BragaShakhtar OsmanlıVillarealSteauaLigiTürkGrubu Manchester United FeyenordUkraynaZoryaBraga Shakhtar DonetskGentGrubu KonyasporVillareal Steaua BükreşZürih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24