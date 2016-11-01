Fenerbahçe-Manchester United maçının hakemi değiştirildi

UEFA, perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Manchester United maçının hakemini değiştirdi ve Manuel Grafe'nin yerine Milorad Mazic'i atadı. Milli takımlar seviyesinde en çok Türkiye'nin maçlarını yöneten Sırp hakem, son olarak Benfica-Beşiktaş karşılaşmasında düdük çalmıştı.

UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Ülker Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmaya, Alman hakem Manuel Grafe atandığı bildirilmişti. Ancak bugün yapılan duyuruda, Grafe'nin yerine Sırp hakem Milorad Mazic'in atandığı açıklandı.

Milorad Mazic, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir hakem. Mazic, gerek A Milli Takımımızın gerekse kulüplerimizin çok sayıda maçını yönetti.