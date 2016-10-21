Fenerbahçe, Manchester United karşısında 4-1 mağlup oldu

Avrupa Ligi A Grubu'nda, Old Trafford'da Manchester United deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Paul Pogba'nın 2 gol attığı maçta, Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Robin van Persie, iki sezon sonra geri döndüğü Old Trafford'da alkışlarla karşılandı.

75 bin seyirci kapasiteli Old Trafford'da, neredeyse tamamıyla dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk yarım saati, dengeli bir mücadeleyle gecti.

Fenerbahçe, orta sahası ve savunması ile Manchester United'ın baskısına direniyor görünürken, 30 ile 35. dakikalar arasinda sarı lacivertlilerin yaptığı iki hata maçın dönüm noktaları oldu:

Soyunma odasına girerken Fenerbahçe icin maça ortak olma şansı artık mucizelere kalmıştı.

İkinci yarının hemen başında Jesse Lingard'in sert şutuyla fark dörde çıkınca da, zaten zorlu bir fikstürü olan ev sahibi ekip, oyunun temposunu iyice kontolüne aldı.

Fenerbahçe'nin sahadan en azından bir golle ayrılma çabası, maçın sonlarına doğru sonuç verdi.

İki yıl sonra yeniden Old Trafford'da çıkan sarı lacivertlilerin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie, Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'nin sol kanattan pasını altı pas içinde kaleye gönderdi.

Manchester United'in son şampiyonluğunda Premier Lig'in gol kralı olarak katkıda bulunan Hollandalı yıldız, eski takımına karşı attığı golün ardından eski statta ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe taraftarları ise, oynanan kötü futbol ve sonuca tepkilerini yönetimi istifaya çağıran tezahüratlarla gösterdi.

Gruptaki diğer maçta Ukraynalı Zorya Luhansk'yi evinde 1-0 yenen Hollandalı Feyenoord 6 puanla lider oldu.

Manchester United, aynı puanla ikinci sırada iken, Fenerbahçe'nin puanı ise 5.