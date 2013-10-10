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Spor

PFDK, Hacıosmanoğlu'nun cezasını kararlaştırdı

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin TL para cezası verdi

10 Ekim 2013 23:59

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, güvenlik tedbirlerine uymadığı ve sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin TL para cezası verdi.
PFDK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 06.10.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, emniyet ve güvenlik tedbirlerine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından ve diğer sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 22.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" 

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