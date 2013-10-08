Olaylı F.Bahçe Trabzonspor maçının perde arkasında neler oldu?

Fenerbahçe ile Trabzonspor’u karşı karşıya getiren mücadelenin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin perde arkası Emniyet raporuna da yansıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Şükrü Saraçoğlu’nda karşı karşıya geldi. Saha içinde yer yer gerginliklere sahne olan maç 0-0 beraber biterken, karşılaşma sonrasında stadyum dışında ve soyunma odasında yaşananlar geceye damga vurdu.

Rakip futbolcular soyunma odası koridorlarında yumruk yumruğa kavga ederken, stat dışında bir taraftarın, “Başkan hakemi kaç liraya satın aldınız?” diye taciz etmesi üzerine Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Onu kendi başkanınıza sorun. Satın alma işlerine o bakar” ifadelerini kullandı. Taraftarların Trabzonspor Başkanı’nın aracına doğru yönelmeleri üzerine Hacıosmanoğlu özel aracından çıkarak “Sizin başkanınız gelsin ulan” diye bağırdı.

Akşam gazetesinden Özkan Tamirak’ın ulaştığı Emniyet raporuna göre, maçın oynanacağı 6 Ekim günü saat 11.00’da TFF, Trabzon ve F.Bahçe yetkilileri ile Emniyet, maç sabahı eşgüdüm güvenlik toplantısı yaptı. Emniyet Müdürü Suat Ekici ve Güvenlik Spor Müdürlüğü personelinin de katıldığı toplantıda Trabzonspor’u da İdari Menajer Serkan Ünver temsil etti. Ünver, “Biz Trabzonsporlu yöneticilerin Şükrü Saracoğlu Stadı’na Başbakan’ın girmesi gibi girmek istiyoruz. Alttan, otoparktan girmek istiyoruz” talebinde bulundu. F.Bahçeli yöneticiler, Emniyet ve TFF temsilcileri bu teklifi uygun buldu. “Trabzonspor kafilesi, başkan ve yönetim stada E-5’ten girecek” mutabakatı tutanağa geçirildi, toplantıdaki herkes da bunu imzaladı.

Fenerbahçelilerle izlemek istedi

Rapora göre Ünver, saat 13:00’da Hacıosmanoğlu’nu arayıp, imzalanan tutanakla ilgili bilgi verdi. Trabzonspor Başkanı, stada protokol yerine otoparktan girmeyi kabul etmedi. Ünver, tekrar emniyetle temasa geçip, durumu anlattı. Başkan’ın maçı Beşiktaş karşılaşmasında olduğu gibi rakip takım taraftarlarının arasında izlemek istediğini iletti. Emniyet’in cevabı netti: “Böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyiz.” Ünver de “O zaman başkan kendi imkanları ile gelecek” dedi.

Sessiz sedasız tribüne girdi

Emniyet’in “Kabul etmeyiz” cevabına karşın Hacıosmanoğlu, maç sonu açıklama yaptığı protokol girişinden başlama vuruşuna bir saat kala, saat 19.00’da sessiz sedasız stada giriş yaptı. Jeepin içinde kimse fark etmedi.

Aman stattan çıkmasın

Maç sonu sahadaki kavga soyunma odasına sıçradı. Emniyet soyunma odası koridorunda futbolcuların arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken, telsizden “Başkan çıkmak istiyor” bilgisi geldi. Emniyet amirleri, “Hayır çıkmasın” diye bilgi iletti. Başkan ise buna rağmen stadı terk etti.

Çağırır 7 sülalemle çıkarım

Maçın ardından saat 22.10’da stat dışında kameralara da yansıyan kavga patlak verdi. Emniyet olaya müdahale etti. Hacıosmanoğlu’nun aracı garaja geri çekildi. Emniyet Mürüdü Suat Ekici, Hacıosmanoğlu ile görüştü. Trabzon başkanının yeğeni, Suat Ekici’yi otoparka sokmak istemedi. Ekici, “Ben otoparka gidiyordum. Beni durdurmaya çalıştı biri. Ben de ittim. Nereden bileyim akrabası olduğunu” dedi. Bu sırada Ekici ile Hacıosmanoğlu arasında şu diyaloglar yaşandı:

-Ekici: Başkan neden söylediğimiz yerden çıkmadınız?

-Hacıosmanoğlu: Ben istediğim yerden çıkarım. Sana ne? Kalamış’ta oturuyorum, bırakın çıkacağım ben.

-Ekici: O zaman niye kaçıyorsun, çıksana hadi!

-Hacıosmanoğlu: Çek polislerini o zaman. 7 sülalami çağırıyorum hemen, ben onlarla, sülalemle çıkarım.

İlk kavga VIP’de çıktı

Rapora göre, İbrahim Hacıosmanoğlu, Şükrü Saracoğlu Stadı’na girerken tanınmayan bir kişi gibi kapıda adı akreditasyon listesinden kontrol edilerek tribüne alındı. Hiçbir rehber verilmeden tribüne çıkan ve burada Fenerbahçeli hiçbir yönetici tarafından karşılanmayan Başkan Hacıosmanoğlu, ilk gerilimi devre arasında yaşadı. Trabzon başkanının VIP kafeteryasında tanımadığı bazı kişilerle tartıştığı öğrenildi.

Kavgada 2. perde koridorda

Öte yandan, Kadıköy’deki maç sonunda Onur, Selçuk, Bekir, Zokora ve Volkan Demirel arasında saha içinde yaşanan tartışmanın koridora taştığı ortaya çıktı. Radyospor’da yayınlanan Kriminal Spor’da verilen bilgiye göre kavga Caner Erkin ve Selçuk ile Trabzonsporlu futbolcular arasında doping kontrol odasının önünde alevlendi. Bir iddiaya göre yumruklaşmalar da oldu. Emniyet yetkilisi, “İçeriye giren futbolcular doping kontrol merkezi önünde kavgaya devam ettiler. Bunu üzerine araya giren güvenlik görevlileri oyuncuları yatıştırarak ayırdılar” ifadelerini kullandı.

Temsilci raporlarına yansıdı

Bu arada, Trabzon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik sözleri nedeniyle PFDK’dan ceza alması gündemde. TFF’nin Kadıköy’deki maçta görevlendirdiği 3 temsilciden birinin Hacıosmanoğlu’nun Yıldırım’a yönelik “Satın alma işlerine o bakar” sözlerini raporuna yazdığı bildirildi. Disiplin Talimatı’nın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” hükmünü düzenleyen 40. Maddesi’ne göre Trabzon Başkanı’na 30 ile 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası gelebilir. TFF Hukuk Kurulu, incelemenin ardından Hacıosmanoğlu’nun PFDK’ya sevk edilip edilmeyeceğine bugün karar verecek.

Holiganlar gözaltında

Trabzon maçı sonrası Başkan İbrahim Hacıosmonoğlu’nun aracına saldıran, taş ve ayran şişesi atan F.Bahçeli taraftarlar da tespit edildi. Emniyet güçleri, olaylara karıştığı tespit edilen 15 holiganı gözaltına aldı. 6222 nolu yasadan işlem yapılacak. Holiganların statlara 1 yıl girmeleri yasaklanacak.

Tribünden 2 taraftar alındı

F.Bahçe maçını protokol tribününde izleyen Trabzonsporlu yöneticiler, kendilerini oyunun heyecanına kaptırdı. Bordo-Mavililer, “Hadi oğlum, hadi yavrum, hadi koçum” diyerek oyuncularına seslerini duyurmaya çalıştı. Bu sırada protokolün önünde oturan F.Bahçeli taraftarlar, ayağa kalkıp, tepki gösterdi. Polis, hemen müdahale etti, Trabzonsporlu yöneticilere “Oturun yerinize” diye bağıranları tribünden aldı.