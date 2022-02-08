Fenerbahçe maçına saatler kala Kayserispor'da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha Koronavirüs salgınına yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha Koronavirüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun Koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Galatasaray maçında da yoklar

Kayserispor'da testi pozitif çıkan 3 futbolcu, TFF Kovid-19 Protokolü gereği 7 gün karantina sürelerinin olması nedeniyle Süper Lig 'de karşılaşacakları Galatasaray karşılaşmasında da forma giyemeyecekler. Eğer karantina süresinin 5. gününde yaptırılan test negatife dönerse futbolcuların karantina süresi sona erecek. Böyle bir durum olsa bile 12 Şubat Cumartesi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, bu oyuncuları oynatamayacak.