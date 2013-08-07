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Spor

Fenerbahçe maça, Selçuk Yula'yı anarak ısındı

Salzburg ile oynanacak kritik maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde 'Kalbimizdesin büyük kaptan' yazan, 9 numaralı siyah Selçuk Yula tişörtler ile çıktı

07 Ağustos 2013 00:23

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selçuk Yula bu sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, 53 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu, Salzburg ile oynanacak kritik maçta da unutulmadı.

Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde 'Kalbimizdesin büyük kaptan' yazan 9 numaralı siyah Selçuk Yula tişörtler ile çıktı.

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Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar da "Seni unutmayacağız büyük kaptan" yazılı pankartlar açarak üzüntülerini dile getirdi.

 

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