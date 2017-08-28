Fenerbahçe Luis Neto ile anlaştı

Gustavo Gomez'deki sürecin uzaması üzerine Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto ile anlaştı. Portekizli stoperin kısa süre içerisinde takıma katılacağı ifade edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda önceliği stopere veren sarı lacivertliler, Zenit'li Luis Neto ile el sıkıştı. Zenit ile son pürüzleri gidermek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe kısa sürede bu transferi bitirmeyi planlıyor.

NTV Spor'un haberine göre sarı lacivertliler anlaşmanın sağlanması halinde deneyimli futbolcuyu İstanbul'a getirerek takımla antrenmanlara başlatacak.

Daha önce İtalya'ya giderek Gustavo Gomez için Milan ile görüşmeler yapan yönetim olumlu cevap alamamıştı. Bunun üzerine rota değiştiren Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki Portekizli stoperi kadrosuna katmaya çok yakın.

2013’te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit'ten Portekizli stoper Bruno Alves'i transfer etmişti.