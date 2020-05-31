T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, logolu maske satışına başladı

31 Mayıs 2020 19:07

Fenerbahçe, Koronavirüs salgını günlerinde üzerinde kulüp logosu olan koruyucu sağlık maskelerini internet sitesi üzerinden satışa sundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Farkındalık yaratma adına önemli bir adım atan kulübümüz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında alınan önlemlerin başında gelen ve kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu sağlık maskelerini logolu olarak üretip, bugün itibarıyla www.fenerium.com.tr adresinden satışa sundu. Sağlık protokolüne uygun bir şekilde; 6,5 cm x 9,5 cm ölçülerinde, yüzde 80 pamuktan üretilen ve dış yüzeyi antibakteriyel özelliği sayesinde 40 derecede 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlayan Fenerbahçe logolu koruyucu maskeler, korumalı filtre özelliğiyle dikkat çekiyor" denildi.

Açıklamada, maskelerin yarından itibaren de Fenerium mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. Maskeler, 24,90 TL'den satışa sunuldu. 

ETİKETLER

Feneriumfenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24