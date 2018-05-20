Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: 3-2

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor\'u 3-2 mağlup ederek ligi ikinci olarak tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor\'u konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda oynanan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlendi. Sarı-Lacivertli ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçe\'nin gollerini 28\'inci dakikada Fernandao, 34\'üncü dakikada Selim Ay (K.K), 65\'inci dakikada Soldado atarken Atiker Konyaspor\'un gollerini 70\'inci dakikada Fofana ve 73\'üncü dakikada Jahovic kaydetti.

Sarı-lacivertli ekip bu galibiyet ile ligi 75 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray\'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi.

KOCAMAN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında bir önceki maça göre 3 değişikliğe gitti. Kocaman, kart cezası bulunan Skrtel\'in yerine Neto\'ya, Aatıf\'ın yerine Alper\'e, Giuliano\'nun yerine ise Valbuena\'ya görev verdi.

Kalede Volkan\'a forma veren Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto ve Hasan Ali Kaldırım\'a, ön liberoda Mehmet Topal, Josef de Souza\'ya kanatlarda Alper Potuk, Valbuena\'ya ileri uçta ise Fernandao ile Roberto Soldado\'ya görev verdi.

SMA HASTASI UMUTCAN, KADIKÖY\'DE

Antalya\'da yaşayan, \'gevşek bebek sendromu\' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 5 yaşındaki Umutcan Kılıç, Ülker Stadyumu\'na geldi. Kılıç, karşılaşma öncesi düzenlenen serEmoniye Mehmet Topal\'ın kucağında çıktı.

19 MAYIS İÇİN HAZIRLANAN KLİP YAYINLANDI

Atiker Konyaspor maçı öncesinde statta bulunan barkovizyonlardan 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan özel klip izlettirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu tarafından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'na özel 60 bin adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında hazırladığı Atatürk portresi stat barkovizyonundan yayınlandı. Hazırlanan klipte yer alan İzmir Marşı esnasında statta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da eşlik etti.

DOĞAN BABACAN İÇİN SAYGI DURUŞU

FIFA Dünya Kupası Finalleri\'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan ve hayatını kaybeden Doğan Babacan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dün hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan FIFA Dünya Kupası Finalleri\'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan, MHK Başkanı ve Eğitimcisi olarak uzun yıllar hizmet eden Doğan Babacan için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesinde ve esnasında başkan adayı Ali Koç\'a destek tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, \'\'Ali Kok Başkan, Fenerbahçe Şampiyon\'\' şeklinde destek tezahüratları yaptı.

(FOTOĞRAFLI)