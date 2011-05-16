-FENERBAHÇE LİGDE YENİLGİYİ UNUTTU İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son yenilgisini aldığı Ankaragücü'nü kendi sahasında 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, ligde adeta yenilgiyi unuttu. Sarı-lacivertliler, ligde tam 154 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankara temsilcisine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi almadı. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı, Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yendi. Fenerbahçe, böylece rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde tek beraberliğini 27. haftada kendi sahasında Bursaspor karşısında aldı. -17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisinde aldığı sonuçlar şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 24. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2 - 4 25. hafta Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2 - 0 26. hafta Galatasaray-Fenerbahçe.............: 1 - 2 27. hafta Fenerbahçe-Bursaspor...............: 0 - 0 28. hafta Eskişehirspor-Fenerbahçe...........: 1 - 3 29. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1 - 0 30. hafta Bucaspor-Fenerbahçe................: 3 - 5 31. hafta Fenerbahçe-İstanbul B.Belediyepor..: 2 - 0 32. hafta Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 33. hafta Fenerbahçe-Ankaragücü..............: 6 - 0