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Fenerbahçe liderlik peşinde

Hakan TARHAN/İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik hesapları yapıyor

22 Aralık 2017 15:19

Hakan TARHAN/İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig\'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik hesapları yapıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir yakaladığı üst üste 5 galibiyet ve 9 maçlık yenilmezlik serisini Konya deplasmanında da sürdürüp, lider Medipol Başakşehir\'in olası puan kaybı sonrası devreyi lider kapatmak istiyor. 
Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra son haftalardaki takımın gösterdiği performans, gelen galibiyet serisi Fenerbahçe\'yi puan sıralamasında orta sıralardan ikinciliğe kadar getirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor karşılaşmasında kaybedilen 2 puandan sonra istifa noktasına kadar gelmiş, daha sonra aldığı kararla Fenerbahçe\'nin başındaki görevine devam etmişti. Ankara deplasmanındaki kayıptan sonra çıkışa geçen sarı lacivertliler 9 maçtır yenilmiyor ve üst üste de aldığı 5 galibiyetle ligde ilk 2\'ye kadar yükseldi.
OZAN\'A İLK 11 FIRSATI
Fenerbahçe ilk devrenin son maçında Atiker Konyaspor ile karşılaşacakken, defansında önemli eksiklikler bulunuyor. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Skrtel, Neustadter ve Şener Özbayraklı Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Defanstaki önemli bu üç eksiklik moralleri bir nebze düşürse de, teknik direktör Aykut Kocaman önlemlerini almış durumda. Buna göre Şener\'in yerine uzun süredir yedek bekleyen Isla, Skrtel\'in boşluğunu Neto, Neustadter\'in yerine ise Mehmet Topal ya da Josef oynayacak. Defanstan oyun kurma, topu ortaya sahaya taşıma konusu düşünüldüğünde stoperdeki ismin Josef olması daha yakın bir ihtimal. Öte yandan defanstaki kurgunun bozulması, Josef\'in stoperde oynayacak olması sebebiyle uzun süredir ilk 11\'de görev alamayan Ozan Tufan\'ın Konyaspor karşılaşmasında ilk 11\'de forma giymesi bekleniyor. Buna göre Aykut Kocaman\'ın Konya\'da sahaya süreceği muhtemel 11 ise şöyle: 
Volkan- Isla, Neto, Josef, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Ozan, Aatif, Giuliano, Soldado    
 

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