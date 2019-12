-Fenerbahçe liderliğini korudu ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenen Galatasaray, 2. sıraya yükselerek zirveye ortak oldu. Fenerbahçe ise maç eksiğine rağmen liderliğini korudu. Galatasaray, Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmanın 39. dakikasında Elmander'in kafa vuruşundan bulduğu golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kayserispor'un ikinci yarıdaki gol arayışları sonuçsuz kalırken 72. dakikada ceza sahasında Elmander'in pasında topla buluşan Selçuk İnan, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 9. hafta sonunda puanını 17'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi. Haftayı puansız kapatan Kayserispor ise 10 puanla 1 basamak geriledi ve 12. sıraya yerleşti. Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 3-1 yendi. Haftanın en çok gol atılan maçında siyah-beyazlı takım, 12. dakikada Hilbert'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geride kalırken Sivasspor, 59. dakikada Grosicki'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Sivasspor, 76. dakikada Mahmut Boz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaşlı Simao 78. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirince, takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlı takımın son golü Holosko'dan geldi. Holosko, 90+4. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı ve Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, 17 puanla 4. sırada yer alırken, Sivasspor, 11 puanla 11. sırayı aldı. Manisaspor, Bursa deplasmanından 1 puanla döndü. Bursaspor, defansta çok iyi kapanan Manisapor karşısında ilk yarı boyunca etkili atak yapamazken, Manisaspor'un hızlı hücumları da sonuç vermedi. Böylece ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarı da pozisyon açısından çok zengin geçmedi ve 0-0 berabere biten maç sonunda takımlar 1'er puanla haftayı kapattı. 9. hafta sonunda Manisaspor 15 puanla 7'nci, Bursaspor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı. Ankaragücü'nün yüzü bu hafta da gülmedi. Başkent ekibi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildi ve 1 olan puanla yine son sırada yer aldı. Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi takımdan geldi. 27. dakikada Hürriyet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Ankaragücü, 32. dakikada Uğur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarı bitmeden eşitliği sağladı. 43. dakikada ceza alanı içindeki karambolde topu önünde bulan Doka, topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarının son dakikalarına kadar her iki takım da skora katkı sağlayamadı. 86. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolü Holmen iyi değerlendirdi ve topu Ankaragücü fileleriyle buluşturdu. Böylece karşılaşma 2-1 İstanbul ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü 1 puanla son sırada yer alırken, İstanbul ekibi 17 puan ve averajla 3'üncülüğü elde etti. Ligin 9. haftasının ilk maçında dün Orduspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kalmıştı. Orduspor, deplasmanda 6. dakikada Culio'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 75. dakikada Mehmet Eren'in kafa golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor, Gaziantepspor deplasmanından son dakika golüyle 1-0 galip ayrıldı. Maç süresince her iki takımın da gol yollarında verdiği mücadele sonuçsuz kalacak derken, 90+3'te Halil Altıntop'un golü maçın sonucunu belirledi. Altıntop, Adrian'ın ara pasında buluştuğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 galibiyete taşıdı. Dün yapılan diğer bir maçta ise Eskişehirspor, sahasında Samsunspor'u 9. dakikada Alper'in golüyle 1-0 yendi. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında toplam 13 gol atılırken, 2 maçı ev sahibi takım, 3 maçı da deplasman takımları kazandı. Ayrıca 2 maçta berabere sonuçlandı. Gol krallığı yarışında ise Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 11 golle ilk sırada yer alırken, bu futbolcuyu 6 golle İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Webo ile 5 golle Mersin İdmanyurdu forması giyen Nobre takip ediyor. Kayserispor'a 1 gol atan Galatasaraylı Elmander, gol sayısını 4'e çıkarırken, Fenerbahçeli Alex, Ordusporlu Stancu ve Kayserisporlu Gökhan Ünal'ın da 4'er golü bulunuyor. Ligin 9. haftası yarın yapılacak 2 maçla son bulacak. Maç eksiği olmasına rağmen liderliğini koruyan Fenerbahçe, sahasında Kardemir Demirçelik Karabükspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Günün diğer maçında ise Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 20.00. Spor Toto Süper Lig'de 9. haftada bugüne kadar alınan sonuçlar, son puan durumu ve 10. hafta maç programı şöyle: -10. haftanın maç programı- 4 Kasım Cuma: 20:00 Sivasspor - Fenerbahçe 20:00 Samsunspor - Ankaragücü 5 Kasım Cumartesi: 13:00 Orduspor - Gaziantepspor 13:00 Manisaspor - Medical Park Antalyaspor 16:00 Kardemir Demirçelik Karabükspor - Eskişehirspor 19:00 Galatasaray - Mersin İdmanyurdu 6 Kasım Pazar: 13:00 Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor 16:00 Trabzonspor - Kayserispor 19:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş