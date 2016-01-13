Fenerbahçe kupada gol şovu yaptı: 6-1

Ziraat Türkiye Kupası H grubu dördüncü maçında, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Giresunspor'u Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Uygar, Ramazan, Caner Erkin, van Persie (2) ve Fernandao'nun golleriyle farka koşan sarı lacivertlilere Giresunspor'dan tek cevap Abdulaziz'den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla grupta 4. galibiyetini alarak 12 puanla gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

Maçın öne çıkan dakikaları

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Diego Ribas'ın sol kanattan yaptığı düzgün ortada topa Uygar Mert Zeybek, altı pasın önünde kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Gökhan Gönül'le paslaşarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek, kale sahasının önünde Abdulaziz Solmaz'ı geçtikten sonra şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı: Caner Erkin'in yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği sert şutta top kalecinin üzerinden giderek ağlarla buluştu: 3-0.

59. dakikada Van Persie takımının 4. golünü kaydetti. Sağ kanattan Markovic'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Gökhan Gönül, topu Van Persie'ye çıkardı. Hollandalı futbolcu sol ayağına aldığı meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla sağ üst köşeden ağlara yolladı: 4-0.

68. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda kaleci Anıl topu tokatladı. Mehmet Topal, Anıl'ın çeldiği topa dokundu ve meşin yuvarlak altıpasın içinde Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu, rahat bir pozisyonda topu filelere yolladı: 5-0.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. Alaattin Tosun'un ara pasında topla buluşan Abdulaziz Solmaz'ın ceza sahasına girmeden vuruşunda, kaleci Fabiano'nun müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 5-1.

82. dakikada Van Persie müthiş bir gole imza attı. Markovic'in savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Van Persie, önce Emre Can Coşkun'a sonra da kaleci Anıl'a şık çalımlar attı. Kaleyi boşaltan Hollandalı, topu boş ağlara gönderdi: 6-1.

Maçın künyesi

Stat: Ülker

Hakemler: Onur Karabaş, Levent Görün, Mücahit Değermenci

Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan Gönül, Alves, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topuz (Dk. 64 Mehmet Topal), Ozan Tufan (Dk. 64 Fernandao), Uygar Mert Zeybek, Ramazan Civelek, Diego (Dk. 46 Markovic), Van Persie

Giresunspor: Anıl Atağ, Berkan Yıldırım, Emre Can Coşkun, Özgür Yılmaz, Fatih Çiplak, Ngangoue (Dk. 46 Alaattin Tosun), Vedat Bora (Dk. 66 Bruno de Souza), Fevzi Özkan, Rıdvan Sağlam, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal (Dk. 56 Vedat Muriç)

Goller: Dk. 17 Uygar Mert Zeybek, Dk. 39 Ramazan Civelek, Dk. 55 Caner Erkin, Dk. 59 ve 82 Van Persie, Dk. 68 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 77 Abdulaziz Solmaz (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Uygar Mert Zeybek (Fenerbahçe), Dk. 60 Vedat Bora, Dk. 67 Abdulaziz Solmaz (Giresunspor)