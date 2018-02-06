Fenerbahçe Kulübü, PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı!

Kulüp ve Başkan Yıldırım \"Sorun Türk Futbolu\'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur\" yazısı nedeniyle tedbirsiz, Aykut Kocaman da hakem Mete Kalkavan\'a yönelik \"Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin\" sözleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK\'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Aziz Yıldırım tedbirsiz, teknik direktör Aykut Kocaman ise tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman\'ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan\'a yönelik \"Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin\" dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız \"Sorun Türk Futbolu\'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur\" başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım\'ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir.\"