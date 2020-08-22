Fenerbahçe Kulübü'nden, Şükrü Saraçoğlu'nda kahvaltı organizasyonu!

Fenerbahçe Kulübü, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 9.30 ile 11.30 saatleri arasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda kahvaltı organizasyonu düzenlediğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, "sosyal mesaje ve hijyen kurallarına uygun biçimde, benzersiz bir deneyim" yaşanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde, "Bizim için eşsiz hikâyeleri, unutulmaz anları barındıran, Fenerbahçemiz ile kucaklaştığımız stadımızda bir ilki daha yaşıyoruz.

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş taraftarımızı, unutulmaz bir kahvaltı organizasyonunda evimizde buluşturuyoruz.

Fenerbahçemizin kalbinde, Saracoğlu atmosferinde, yedek kulübelerinin önünde tamamen sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde,

Divan’ın lezzetli kahvaltı menüleri ayrıcalığında sevdiklerimizle buluşuyor, benzersiz bir deneyim yaşıyoruz.

Ülkemizde bir ilki yine Fenerbahçemiz ile yaşayacağınız bu unutulmaz deneyim için sınırlı sayıda kontenjana rezervasyon yaptırmayı unutmayın!"