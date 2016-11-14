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Spor

Fenerbahçe Kulübü: 61 numaralı oyuncudan şikâyetçi olacağız

Fenerbahçe, Galatasaray'da forma giyen Göksenin Köksal'ın ismini yazmaması dikkat çekti

14 Kasım 2016 18:31

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Odeabank oyuncusu Göksenin Köksal'dan şikâyetçi olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Odeabank ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı derbi maçta yaşanan gerginlik sonrasında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında ’61 numaralı oyuncu’ diye söz ettiği Göksenin Köksal’ın taraftarları tahrik ettiğini belirtti.

Fenerbahçe, Göksenin’den 6222 sayılı yasa çerçevesinde şikayetçi olacağını duyurdu; “Dün akşam oynanan Fenerbahçe – Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. Hafta maçında, 92-74 kazandığımız karşılaşmanın 3. periyodunda, rakip takımın 61 numaralı oyuncusunun, özellikle takımımız farkı açtığında, tribünlere yönelik galiz küfürleri ve vücut hareketleri, tüm kamuoyunun malumudur.

Bahse konu oyuncunun geçmişten bugüne süregelen tahrikleri, küfürleri ve Fenerbahçe Camiası'na yönelik, sporun ruhuna aykırı her türlü eylemi için hem 6222 sayılı yasa, hem de Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatları nezdinde gerekli şikayetler delilleriyle birlikte yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

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