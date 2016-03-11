T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Kuban'ı devirdi, çeyrek finali garantiledi

THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 55-52 yendi

11 Mart 2016 00:23

Gruptaki 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, çeyrek finale yükselmeyi garantilerken, Lokomotiv Kuban ise grupta 3. kez yenildi.

Salon: Krasnodar Basketbol Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya)

Lokomotiv Kuban: Delaney 12, Randolph 8, Broekhoff 8, Claver 12, Voronov 2, Draper, Janning 2, Singleton 7, Zubkov 1

Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 17, Datome 10, Kalinic 2, Vesely 4, Udoh 6, Hickman 6, Berk Uğurlu 2, Sloukas, Barış Hersek

1. Periyot: 13-17
Devre: 25-30
3. Periyot: 44-43
Beş faulle çıkan: 39.26 Vesely (Fenerbahçe)

Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 55-52 yendi.

Karşılaşmaya Voronov ve Randolph'un sayılarıyla başlayan Lokomotiv Kuban, Delaney ve Claver'in de skora katkı vermesiyle 5. dakika içinde farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. Bu bölümden sonra Kalinic, Bogdanovic, Datome ve Berk Uğurlu'nun basketleriyle 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 8. dakika içinde skoru 15-11'e getirdi. Sarı-lacivertliler, periyodu da 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely'nin basketiyle başlayan Fenerbahçe, 4 dakikaya yakın bir süre skor üretemeyince skorda 20-19 geri düştü. Bu bölümden sonra yaptığı etkili savunmayla rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren ve özellikle hücumda Hickman'la sayılar bulan sarı-lacivertliler, skorda yeniden geçti ve devre sonunda soyunma odasına 30-25 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Claver ve Broekhoff'un sayılarıyla skora dengeyi getiren Lokomotiv Kuban karşısında Bogdanovic ve Udoh'la skor üreten Fenerbahçe, 25. dakikayı 35-32 önde geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden periyodun son 2,5 dakikasında sayı bulamayan, buna karşın potasında 7 sayı gören sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 44-43 geride girdi.

Savunmaların ön plana çıktığı son periyodun ilk 2 dakikasında sayı kaydedilemedi. Singleton'ın üç sayılık basketine Ali Muhammed'le karşılık veren Fenerbahçe, Bogdanovic'in sayılarıyla 34. dakika içinde 48-47 öne geçti.

Bu bölümden sonra iki takım da 5 dakikadan fazla bir süre yine skor üretemezken, mücadelenin son 2 dakikası büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekibin Delaney'le bulduğu sayılara Bogdanovic ve Ali Muhammed'le karşılık veren sarı-lacivertliler, son 46 saniyeye 54-52 önde girdi.

Taktik faullerde Datome'yle bir sayı daha bulan Fenerbahçe, Lokomotiv Kuban'ın son hücumda Janning ve Broekhoff'la üst üste iki üç sayılık atıştan sonuç alamaması üzerine salondan 55-52 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 17 sayıyla oynayan Bogdanovic, maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Datome de 10 sayıyla çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Sloukas ve Udoh, Lokomotiv Kuban karşısında süre aldı.

ETİKETLER

fenerbahçethy avrupa ligilokomotiv kubandatomebogdanovic

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den çeyrek finale dev adım: 1-0

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24