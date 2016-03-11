Fenerbahçe Kuban'ı devirdi, çeyrek finali garantiledi

Gruptaki 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, çeyrek finale yükselmeyi garantilerken, Lokomotiv Kuban ise grupta 3. kez yenildi.

Salon: Krasnodar Basketbol Arena



Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya)



Lokomotiv Kuban: Delaney 12, Randolph 8, Broekhoff 8, Claver 12, Voronov 2, Draper, Janning 2, Singleton 7, Zubkov 1



Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 17, Datome 10, Kalinic 2, Vesely 4, Udoh 6, Hickman 6, Berk Uğurlu 2, Sloukas, Barış Hersek



1. Periyot: 13-17

Devre: 25-30

3. Periyot: 44-43

Beş faulle çıkan: 39.26 Vesely (Fenerbahçe)

Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 55-52 yendi.



Karşılaşmaya Voronov ve Randolph'un sayılarıyla başlayan Lokomotiv Kuban, Delaney ve Claver'in de skora katkı vermesiyle 5. dakika içinde farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. Bu bölümden sonra Kalinic, Bogdanovic, Datome ve Berk Uğurlu'nun basketleriyle 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 8. dakika içinde skoru 15-11'e getirdi. Sarı-lacivertliler, periyodu da 17-13 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Vesely'nin basketiyle başlayan Fenerbahçe, 4 dakikaya yakın bir süre skor üretemeyince skorda 20-19 geri düştü. Bu bölümden sonra yaptığı etkili savunmayla rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren ve özellikle hücumda Hickman'la sayılar bulan sarı-lacivertliler, skorda yeniden geçti ve devre sonunda soyunma odasına 30-25 önde gitti.



Üçüncü çeyreğin başında Claver ve Broekhoff'un sayılarıyla skora dengeyi getiren Lokomotiv Kuban karşısında Bogdanovic ve Udoh'la skor üreten Fenerbahçe, 25. dakikayı 35-32 önde geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden periyodun son 2,5 dakikasında sayı bulamayan, buna karşın potasında 7 sayı gören sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 44-43 geride girdi.



Savunmaların ön plana çıktığı son periyodun ilk 2 dakikasında sayı kaydedilemedi. Singleton'ın üç sayılık basketine Ali Muhammed'le karşılık veren Fenerbahçe, Bogdanovic'in sayılarıyla 34. dakika içinde 48-47 öne geçti.



Bu bölümden sonra iki takım da 5 dakikadan fazla bir süre yine skor üretemezken, mücadelenin son 2 dakikası büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekibin Delaney'le bulduğu sayılara Bogdanovic ve Ali Muhammed'le karşılık veren sarı-lacivertliler, son 46 saniyeye 54-52 önde girdi.



Taktik faullerde Datome'yle bir sayı daha bulan Fenerbahçe, Lokomotiv Kuban'ın son hücumda Janning ve Broekhoff'la üst üste iki üç sayılık atıştan sonuç alamaması üzerine salondan 55-52 galip ayrıldı.



Fenerbahçe'de 17 sayıyla oynayan Bogdanovic, maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Datome de 10 sayıyla çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.



Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Sloukas ve Udoh, Lokomotiv Kuban karşısında süre aldı.