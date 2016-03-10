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Spor

Fenerbahçe'den çeyrek finale dev adım: 1-0

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

10 Mart 2016 20:51

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Fenerbahçe ve Braga karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 82. dakikasında, orta sahadan aldığı topla Braga ceza alanına ilerleyen Mehmet Topal'ın şık vuruşu ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladı.

İkinci maç 17 Mart'ta Portekiz'de yapılacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Clement Turpin, Frederic Cano, Nicolas Danos (Fransa)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, De Souza, Volkan Şen, Ozan Tufan, Alper Potuk, Van Persie      

Braga: Matheus, Baiano, Ferreira (Dk. 15 Boly), Andre Pinto, Goiano, Luiz Carlos, Vukcevic, Josue, Rafa Silva, Eduardo, Ahmed Hassan      

Sarı kart: Dk. 39 Vukcevic (Braga)

1. dakikada Van Persie'nin ceza alanı önünden sert şutunda, top kalecide kaldı.      

12. dakikada Josue'nin uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.      

17. dakikada orta sahadan atılan topla sağ çaprazda buluşan Ahmed Hassan, ceza alanına girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.      

27.dakikada Goiano'nun sol çaprazdan şutunda, top üstten auta çıktı.      

38. dakikada Volkan Şen'in soldan ortasında ön direkte topla buluşan Van Persie'nin vuruşunda, kaleci Matheus meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.      

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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