Fenerbahçe krallar gibi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampını tamamlayarak çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Takımımız karşılaşmadan 46. dakikada Türkiye gol kralı Semih'in ve 57. dakikada da Avrupa gol kralı Güiza'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

OKÇU, KADIKÖY'DE İŞ BAŞINDAYDI

Fenerbahçe'nin ''Okçu'' lakaplı yeni transferi Daniel Güiza, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta da golünü attı.Sarı-lacivertli formayı ilk kez Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçı olan Ceske Budejovice maçında giyen İspanyol futbolcu, ilk golünü atmıştı.Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2. maçta da Shakhtar Donetsk karşısında 56. dakikada fileleri havalandıran Güiza, golden sonra tribünlere doğru koşarak ok işareti yaptı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında yapılan hazırlık maçında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, hakem Süleyman Abay 7 kez sarı kartını gösterdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'den 3, Ukrayna ekibinden ise 4 futbolcu sarı kart gördü.







Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre de maçı tribünden izleyenler arasındaydı.







"BİRLİKTE ÇOK GOL ATARIZ"

Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında dün gece oynanan maçta golleri atan, geçtiğimiz sezonun La Liga Gol kralı ile Daniel Güiza ile geçtiğimiz sezonun Turkcell Süper Lig Gol Kralı Semih Şentürk, iyi bir ikili oluşturduklarını, bir birlerini iyi anladıklarını ve anlaştıklarını belirterek, "Birlikte çok gol atarız" dediler.



ARAGONES: MÜCADELE BENİ UMUTLANDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Shakhtar Donetsk maçındaki mücadelenin Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla yapacakları maç için kendisini umutlandırdığını söyledi.

Maç sonrası kısa bir açıklamada bulunan Luis Aragones, ilk yarıdaki oyun kalitesinden memnun olduğunu belirterek, ''İkinci yarıda da değişikliklere kadar iyi mücadele ettik. Mücadele, MTK Budapeşte maçı için beni umutlandırdı'' dedi.

Tercih ettiği oyuncular ve gelecek hafta Macar rakipleriyle yapacakları maçta da aynı kadroyu tercih edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan İspanyol çalıştırıcı, ''Her biçimde forvetler değişebilir. Sisteme takılmamak gerekir. Oyuncuların mücadelesi ve ortak bir noktada birleşmeleri beni daha memnun etti'' diye konuştu.

Karşılaşmanın ayrıntıları şöyle:



9.dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Kazım'ın ortası Güiza'yı aştı Uğur Boral topu gelişine içeri ortaladı ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



12. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan girerek Semih'ten sıyrılan Willian'ın şutunda kalecimiz Volkan başarılı bir müdahale ile topu kornere çeldi.



20. dakikada ceza yayının hemen gerisinden Roberto Carlos'un kullandığı sert frikiği kaleci Pyatov çeldi dönen topu tamamlayan Güiza de Ukraynalı kaleciye takıldı. Takımımız net bir gol tehlikesinden sonuç çıkaramadı.



28.dakika Roberto Carlos'un uzak mesafeden kullandığı frikik savunmadan sekerek kornere çıktı.



29.dakikada Brandao topu arkadaşı Shevchuk'a aktardı ve Ukraynalı oyuncu da topu ağlara gönderdi ancak Brandao'nun Lugano'ya hava topu mücadelesinde faul yaptığı gerekçesiyle hakem Süleyman Abay golü geçerli saymadı.



32.dakikada ceza yayında topla buluşan Roberto Carlos'un sert vuruşu az farka yerden auta gitti.



35.dakikada auta gitmekte olan bir topu içeride tutmak isteyen Kazım ile Chizkov arasında yaşanan gerginliğin ardından her iki oyuncu da sarı kart gördü.



40.dakikada Gökhan Gönül'ün arka direğe yaptığı kavisli ortada müsait pozisyondaki Guiza topu auta attı.



İKİNCİ YARI



46. dakikada ceza yayında topla buluşan Uğur Boral'ın şık aşırtma pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Semih düzgün bir buruşla takımımızı 1-0 öne geçirdi.



50.dakikada Brando'nun vuruşunda top kalecimiz Volkan'da kaldı.



57.dakikada Fenerbahçemiz farkı 2'ye çıkardı. Alex'in göğsüyle geriye indirdiği topu Semih sert bir şutla kaleye gönderdi ancak savunmadan seken topu Güiza tamamlayarak Fenerbahçe taraftarı karşısındaki ilk golüne imza attı.



76.dakikada Alex'in kullandığı frikik az farkla auta gitti.



84. dakikada sol taraftan içeriye çevrilen topa altı pasta Brandao dokundu. İlk topa müdahale eden Volkan'dan dönen topu Brezilyalı oyuncu ağlara gönderdi.



Karşılaşma Fenerbahçemizin 2-1'lik galibiyetilye sona erdi.



Fenerbahçe 2 – 1 Shakhtar Donetsk



Hakem: Süleyman Abay



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül (72. dk Önder Turacı), Edu, Lugano, Roberto Carlos, Uğur Boral (53. dk Gürhan Gürsoy), Selçuk, Alex (79. dk Maldonado) , Kazım, Güiza(79 dk. Kezman), Semih (59. dk Burak)



Shakhtar Donetsk: Pyatov, Yezerskiy, Chizkov, Duljaj, Hladky, Lewandowski, Willian, Adriano, Jadson, Brandao, Shevchuk



Goller: Dk. 46 Semih Dk. 57 Güiza (Fenerbahçe), Dk. 84 Brandao (Shakhtar Donetsk)