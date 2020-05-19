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Spor

Fenerbahçe Koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

19 Mayıs 2020 13:28

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personel için yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu. Testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan Covid-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." denildi. 

 

 

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