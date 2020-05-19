Fenerbahçe Koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personel için yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu. Testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan Covid-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." denildi.