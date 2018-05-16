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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında Atiker Konyaspor ile cumartesi günü saat 19

16 Mayıs 2018 21:13

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son hafta maçında Atiker Konyaspor ile cumartesi günü saat 19.00\'da Ülker Stadyumu\'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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